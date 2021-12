Domani, in occasione di Torino-Empoli, i granata scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare Stefano Borla

Lunedì è arrivata la peggiore delle notizie: è venuto a mancare Stefano Borla, ex calciatore che ha militato nelle Giovanili granata, diventando poi preparatore dei portieri nel settore giovnaile ed attualmente responsabile della scuola calcio del Chisola Calcio, squadra locale. La sua scomparsa è dovuta ad un brutto incidente sopraggiunto mentre era in bicicletta. Domani si terrà il rosario alle ore 18.00 presso la Casa Funeraria Eurofunerali di via Sestriere. Venerdì 3 dicembre alle ore 11.00 alla parrocchia Beati Parroci di Torino, si terranno i suoi funerali. Il Toro, per ricordarlo nel corso del match contro l’Empoli, giocherà con la fascia del lutto al braccio. Non è però l’unica iniziativa nata in suo onore. La famiglia ha deciso di aprire una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme, che permette di supportare la famiglia Borla ed in particolare la moglie Laura e la figlia Beatrice. È possibile partecipare collegandosi direttamente al link: https://gofund.me/e3b21372 .