Izzo per Napoli: all’asta la maglia dell’esordio in Nazionale

Il difensore del Torino Armando Izzo mette all’asta la maglia dell’esordio in Azzurro: il ricavato andrà alle famiglie bisognose di Napoli

Che Armando Izzo fosse indissolubilmente legato alla sua bella Napoli non c’era alcun dubbio e così, quando Ciro Ferrara e i fratelli Paolo e Fabio Cannavaro hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere la fascia più debole della popolazione partenopea, il difensore granata non se l’è fatto ripetere due volte. Tanto che per partecipare all’asta di beneficenza organizzata proprio dalla Fondazione Cannavaro Ferrara Izzo ha deciso di donare una delle sue maglie da gioco. Ma non una qualsiasi: la maglia indossata al suo esordio con la Nazionale Azzurra, una “partita indimenticabile” come lui stesso l’ha descritta nel suo post su Instagram.

Il difensore del Toro: “Aiutiamo Napoli”

Ed è proprio tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, che Armando Izzo annuncia la sua partecipazione all’asta organizzata da Ciro Ferrara e dai fratelli Cannavaro: “Ho accettato l’invito degli amici Ciro Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro, e donerò una maglia a cui sono molto legato per l’asta benefica organizzata dalla loro fondazione. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie più bisognose e le fasce deboli della popolazione del nostro territorio, che oggi sono in grandi difficoltà a causa dei danni causati dal coronavirus”.