“Disegna il 4 Maggio”, l’iniziativa del Torino

Il Torino lancia l’iniziativa per celebrare il 4 maggio: gli Under 14 possono inviare un disegno e i 3 migliori riceveranno un premio speciale

Non sarà un 4 maggio come gli altri quello che il Torino si appresta a vivere. Nel 71° anniversario della tragedia di Supergasarà molto difficile poter vivere le commemorazioni consuete davanti alla lapide del Grande Torino ma per i granata ci sarà ugualmente il modo per ricordare gli Invincibili. E una prima iniziativa, rivolta ai più giovani, è stata lanciata proprio dalla società granata. Tutti gli Under 14 che vorranno partecipare, infatti, sono invitati ad inviare un loro disegno nel quale dovranno raccontare cosa per loro significa il 4 maggio. Gli elaborati, poi, saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Torino Fc e i tre che riceveranno il maggior numero di like verranno premiati. Un modo per sentirsi uniti sotto i colori granata in un giorno speciale come quello del 4 maggio.

4 maggio, il comunicato ufficiale del Toro

Di seguito il comunicato del Torino Fc pubblicato sul sito ufficiale con i dettagli dell’iniziativa: “In occasione della commemorazione del 71º anniversario della tragedia di Superga, il Torino FC offre ai propri giovani tifosi la possibilità di rendere omaggio al Grande Torino. Si tratta di un’iniziativa che ci farà avvicinare – uniti nei colori granata – al 4 maggio”.

“L’opportunità è rivolta a tutte le ragazze e ai ragazzi Under 14. Disegnate quello che per voi significa il “4 maggio” e inviate i vostri elaborati (indicando nome e cognome e la vostra città) alla mail grandetorino@torinofc.it entro sabato 25 aprile. Ogni disegno verrà pubblicato sulla pagina Facebook del Torino FC e i tifosi potranno votare il loro preferito: i tre con il maggior numero di “mi piace” riceveranno un premio speciale”.