4 maggio, l’idea dei tifosi: una bandiera per ricordare gli Invincibili

L’idea dei tifosi del Toro per celebrare il 4 maggio: una bandiera su tutti i balconi per far sentire il calore del popolo granata

Una bandiera, uno striscione, una semplice pezza purché di tinta granata: basterà questo per celebrare, in questo assurdo 2020, il 4 maggio. Una ricorrenza che, vista l’emergenza sanitaria, sarà costretta a fare a meno della classica Messa, del “pellegrinaggio” di centinaia di tifosi granata alla basilica di Superga, e della lettura dei nomi degli Invincibili da parte del Capitano del Torino. Una celebrazione che non potrà riunire il popolo granata sul Colle ma che senza dubbio non farà mancare l’affetto proprio di quei tifosi che anche quest’anno, nonostante tutto, non hanno nessuna intenzione di dimenticarsi del Grande Torino. Ed ecco allora che, proprio dai tifosi parte l’iniziativa che mira a coinvolgere quanti più granata possibile. Un’iniziativa che si unisce, virtualmente a quella lanciata proprio questa mattina dal Torino.

L’iniziativa dei tifosi per ricordare il Grande Torino

“Visto che al 4 maggio non ci si potrà incontrare a Superga come tutti gli anni – si legge sul comunicato che in queste ore sta girando di social in social – noi pagine del Toro abbiamo deciso di esporre un’idea che ci è venuta in mente. Tutti i tifosi granata sono invitati a mettere sul proprio balcone, terrazzo on finestra una bandiera o anche una semplice pezza granata. Se questo verrà fatto da tutti quanti potrebbe essere davvero bello da vedere in modo da far sentire come sempre il calore del nostro popolo, quello granata“