I due difensori centrali sono rientrati negli spogliatoi al termine di Torino-Apollon Limassol, doloranti al ginocchio

AL termine di Torino-Apollon Limassol prima Armando Izzo e poi David Zima hanno lasciato il terreno di gioco con una borsa del ghiaccio sul ginocchio (il destro per l’italiano, il sinistro per il ceco): le condizioni dei due difensori però non preoccupano, per entrambi si tratta di piccoli fastidi che si portano dietro da alcuni giorni.