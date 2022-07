Al termine dell’amichevole vinta per 1-0 contro l’Apollon Limassol, Armando Izzo ha parlato ai microfoni di Torino Channel

Armando Izzo è stato uno dei protagonisti di Torino-Apollon Limassol, al termine dell’amichevole ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel: “E’ stata una partita combattuta, una bella partita che ci serve perché bisogna mettere minuti nelle gambe. La fascia da capitano? Sì, indossare la fascia da capitano è un orgoglio, ringrazio il mister e i miei compagni per avermi dato questa opportunità. Sono contento”.

Izzo sul gruppo

“C’è un gruppo molto giovane, io che sono tra i più grandi cerco sempre di aiutare i più giovani e farli sentire a loro agio. E’ importante creare un bel gruppo. Io sono quello che tira su il morale a tutti? Dopo gli allenamenti cerco di far sorridere tutti, di far stare tutti in allegria per aiutare tutti. Siamo davvero un bellissimo gruppo, anche quando ci alleniamo ci divertiamo”.

“Juric ormai lo conosciamo tutti, è uno tosto e ci fa lavorare bene. Noi come squadra ormai abbiamo un’identità, non importa chi gioca. Il mister dà opportunità a tutti, bisogna stare calmi e sfruttarle”.

“La difesa è un reparto molto importante, dobbiamo restare concentrati per novanta minuti perché se sbagliamo prendiamo gol. Il mister ci chiede di giocare molto in anticipo”.

“Fra due giorni torno dalla mia famiglia, finalmente. Mia moglie e le mie figlie sono ora tornate a Torino da Napoli, mia moglie è molto affezionata a Torino e vorrebbe vivere sempre lì. Vediamo il futuro cosa ci riserva”.