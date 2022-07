Torino-Apollon Limassol, le formazioni ufficiali: spazio a chi ha giocato meno finora, Adopo arretrato in difesa, Verdi a centrocampo

nostro inviato a Seekirchen – Al contrario di quanto le indicazioni degli ultimi allenamenti avevano fatto presagire, Ivan Juric per l’amichevole contro l’Apollon Limassol ha deciso di lanciare chi finora ha giocato di meno, dando spazio anche ai Primavera N’Guessan (arrivato ieri in Austria) e Antolini. Prima partita anche per Zaza, che sarà il terminale offensivo della formazione granata, con Horvath e Edera alle sue spalle.

Torino-Apollon Limassol: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, N’Guessan, Adopo; Bayeye, Verdi, Segre, Antolini; Horvath, Edera; Zaza. A disp. Milinkovic-Savic, Zima, Sanabria, Lukic, Rodriguez, Singo, Seck, Djidji, Ricci, Akhalaia, Aina, Ruszel, Linetty, Wade, Gemello. All. Juric.

Apollon Limassol: Jovanovic A., Jovanovic V., Pittas, Hervin, Da Silva, Spoliaric, Roberge, Khammas, Kyriakou, Nikola, Coll. A disposizione: Demetriou, Mentes, Artymatas, Bagaliy, Revazi, Pybernes, Petros, Pontikos, Panayiotou, Rangelo, Ido. Allenatore: Zorninger