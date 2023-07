Novità in casa Toro: il nuovo sponsor che sarà sulla manica delle maglie è JD, brand leader globale nell’ambito sport fashion

Novità per il Torino in ambito sponsor. Nella prossima stagione JD sarà Official Sleeve Partner e Official Sports Retail Partner del Torino FC. In Serie A e in Coppa Italia, JD sarà presente sulla manica delle divise ufficiali del Toro. Prenderà il posto di N.38 Wuber. Inoltre, negli store JD sarà possibile acquistare il merchandising del Torino, che così acquisisce un nuovo canale di retail. JD è nato nel 1981 ed è presto diventato un leader globale nell’ambito sport fashion, tramite la vendita di scarpe e abbigliamento. Di seguito le parole di Barale e Armstrong.

Le parole di Barale

Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino, ha commentato: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a JD, nuovo Official Sleeve Partner del Torino FC. Brand internazionale, leader globale nel proprio settore, il marchio JD posizionato sulla manica contruibirà a dare valore alla nostra maglia e, attraverso i propri store, ad implementare il canale retail per la vendita del merchandising granata. Siamo contenti di aprire questo entusiasmante capitolo che porterà tante novità per i tifosi del Toro”.

Le parole di Armstrong

Michael Armstrong, Global Managing Director di JD, ha commentato: “La collaborazione con il Torino FC rappresenta una grande opportunità, in quanto contribuisce attivamente alla nostra continua crescita in Italia, in Europa e nel mondo. Il calcio è un’influenza fonadamentale per i nostri consumatori e siamo entusiasti di entrare in questo mondo e in contatto con i fan attraverso la nostra partnership con il Torino FC”.