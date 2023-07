Tra le priorità del Toro c’è quella legata ai trequartisti, questione non semplice. Pereyra è sempre più lontano

Manca sempre meno al giorno in cui il Toro si radunerà al Filadelfia per iniziare a preparare la nuova stagione. Questo mentre il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati continua a lavorare non stop sul fronte calciomercato. Il dirigente ex Spal ha già provveduto a chiudere le prime trattative, sia in entrata che in uscita. Adesso per la società granata tra le cose più importanti c’è la questione legata ai trequartisti. Per rinforzare la trequarti di Ivan Juric circola anche il nome di Roberto Pereyra, vecchio pallino del club piemontese, ma è una pista molto, ma molto complicata perché sul giocatore argentino c’è un forte l’interesse da parte dell’Inter. Proprio ieri, giovedì 6 luglio, l’agente di Pereyra Federico Pastorello ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla possibilità di far approdare il suo assistito all’Inter. In questa ottica l’agente del centrocampista ex Juve ha dichiarato: “Diciamo che Pereyra è un giocatore che piace all’Inter, anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto: è una delle opzioni. Bisognerà vedere nei prossimi giorni”. Allontanando così la possibilità di vedere Pereyra approdare al Toro. I granata comunque continuano e continueranno a monitorare la situazione attorno all’argentino, senza mollare la presa dal giocatore.

Per Miranchuk, Vlasic e Praet si continua a trattare a oltranza

Discorso diverso per quanto riguarda gli altri giocatori messi nel mirino per la trequarti granata. Il Toro continua a seguire Dennis Praet, con il belga classe 1994 che vedrebbe di buon grado il fatto di tornare a lavorare con Juric, tant’è che sperava di farlo già la scorsa estate e poi lo scorso gennaio. Inoltre c’è la pista che porta ad Aleksey Miranchuk con il Toro che, dopo non aver riscattato il giocatore dall’Atalanta, vuole riportare il trequartista russo all’ombra della Mole, anche se non sarà affatto facile. Infine, i granata tengono sott’occhio anche Nikola Vlasic per il quale Vagnati sta mantenendo vivi i contatti con il West Ham. Questo è il punto per quanto riguarda i trequartisti. Molto presto potrebbero esserci delle novità, anche perché il tempo stringe. Il ritiro a Pinzolo si avvicina e Juric in Trentino Alto Adige vorrà lavorare con la squadra quasi completata per l’inizio della prossima stagione.