Con la vittoria contro la Salernitana, il Torino raggiunge quota 38 punti: l’anno scorso, i granata finirono il campionato a 37

Brutta e sofferta, arrivata dopo una partita tirata, combattuta, contro la Salernitana ultima in classifica. Ma disdegnare una vittoria, non è nello stile di Ivan Juric, che è un allenatore pragmatico. Tanto meno se i tre punti, come in questo caso, contribuiscono ad avvicinare il Torino al primo e imprescindibile obiettivo stagionale: la salvezza. In classifica, adesso, i granata hanno 38 punti, cioè uno in più rispetto al risultato finale della passata stagione. E di partite alla fine del campionato ne mancano ancora otto. Così ha parlato il tecnico in proposito: “Salvarsi a nove giornate dalla fine con una squadra che negli ultimi due anni si è sempre salvata all’ultima giornata, e l’anno scorso chiudeva a 37 punti, è già un successo”.

Torino, cosa aspettarsi dal finale di campionato

Certo, al tecnico resta in bocca quel sapore di spreco. E lo ha ribadito sia prima che dopo la trasferta in Campania: senza qualche errore di troppo, dei giocatori e degli arbitri, qualcosa di più si sarebbe potuto raccogliere, dalla sosta di gennaio in poi. Per ora, comunque, Juric guarda il bicchiere mezzo pieno: si accontenta di questa classifica e della tranquillità raggiunta, sconosciuta di questi tempi sia un anno fa che nella stagione ancora precedente.

Il tecnico, all’Arechi, ha voluto comunque lanciare un messaggio allo spogliatoio, tracciando la via per il finale di campionato: “Adesso dobbiamo toglierci delle soddisfazioni, dobbiamo divertirci e crescere nel gioco”. Tra le otto gare che mancano al Toro, ce ne sono di difficili e stimolanti: la prossima contro il Milan, ma anche Lazio, Napoli, Atalanta e Roma. Bei test, da vivere senza pressioni di classifica.