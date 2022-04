Il Torino era senza rigori a favore in A dal 4-1 di La Spezia: 31 partite di astinenza, ma il VAR stavolta aiuta

Era il 15 maggio 2021, sulla panchina del Torino sedeva Davide Nicola, Nzola imperversava contro una squadra frastornata dal secondo 0-7 subito in poco più di un anno (quello contro il Milan) e sugli spalti, quelli del settore ospiti, spuntavano facce terrorizzate dallo spettro della Serie B, pericolosamente vicina. L’avete riconosciuta? Sì, esatto, la partita è Spezia-Torino. Meglio nota, ai fini di ciò di cui si parlerà da qui innanzi, come l’ultima partita di Serie A in cui il Toro ha potuto beneficiare di un rigore a favore. Fino a ieri sera, almeno, a Salerno. Ironico, che un evento, in fin dei conti, positivo resti associato ad una sfida tanto drammatica (finì 4-1 per i liguri, il rigore segnato da Belotti di fatto fu inutile). Come ironico è il fatto che, per poco, l’interruzione del tabù – dopo 31 partite di astinenza – non sia stata vanificata dal primo errore del Gallo, in Salernitana-Torino.

Belotti col brivido

Andiamo con ordine. Al 15° del primo tempo, Fazio allaccia platealmente Belotti, in area. Sono decimi di secondo, ma paiono interminabili poiché sospesi nell’incredulità. Poi Piccinini fischia, deciso. No, niente “Palla, palla!”, questa volta. Tutto vero: è rigore! Come potrebbe tingersi di granata, una storia apparentemente a lieto fine? Troppo facile rispondere, quando di mezzo c’è il gesto tecnico del calcio che più fa rumore quando fallito. Belotti va dal dischetto, Sepe lo anticipa e respinge il suo destro, che era pure ben angolato.

Il Torino interrompe un… record

Per fortuna del Toro c’è il VAR, nemico della notte beffarda di Torino-Inter (qui c’è il clamoroso scambio di vedute tra Guida e Massa, che si sono persi il contatto falloso tra Ranocchia e Belotti) e ora improvvisamente alleato: Gyomber è entrato anzitempo in area e ha spazzato il pallone. Il rigore va ripetuto. Sui social, qualcuno chiama in causa la neve, che ha imbiancato il Piemonte agli albori di aprile, d’improvviso. Ma pure la grandine a Salerno, che sarebbe scesa copiosa di lì a poco, è un segnale ultraterreno da non sottovalutare. Perché il Toro, che non conquistava un rigore da – ci ripetiamo – 31 partite di Serie A, ha avuto pure l’occasione di tentarne due in una volta sola, come fosse un servizio del tennis. Il secondo è un bell’ace del Gallo, che torna decisivo in trasferta e riporta il Torino a vincere dopo due mesi e mezzo di soli pareggi e sconfitte. I granata perdono un record, quello di unica squadra della massima serie a non aver ancora beneficiato di un rigore a favore nella stagione 2021/2022, ma per Juric e soci non sarà poi un gran dispiacere.