Izzo dopo Salernitana-Torino 0-1: ecco come il difensore, alla seconda da titolare, ha commentato la vittoria

Armando Izzo commenta la vittoria contro la Salernitana: “Io cerco sempre di dare il massimo, anche se l’inizio non è stato molto positivo e bello per me. Volevo far capire al mister che stava sbagliando: l’importante era farsi trovare pronto. Il gioco di Juric lo conosciamo tutti, lui vuole un calcio molto aggressivo, il pressing alto, era quello che mancava al Toro. E’ un grande allenatore, con un buon cuore, anche se non mi ha fatto giocare io gli auguravo sempre il meglio”.