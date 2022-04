La Salernitana fin qui tra le mura amiche dello stadio Arechi ha vinto una sola partita, quella contro il Genoa

La partita che andrà in scena tra Salernitana e Toro sarà un match fondamentale per entrambe le squadra, ovviamente per motivazioni diverse. La squadra di Davide Nicola dovrà assolutamente vincere contro la squadra di Ivan Juric per poter mantenere ancora viva una piccola fiammella di speranza di salvarsi, mentre Belotti e compagni dovranno tornare a raccogliere i 3 punti per uscire da un periodo buio. La squadra piemontese cercherà di approfittare del fatto che la Salernitana ha dimostrato grande fatica a rimediare un risultato positivo all’Arechi. I campani in casa fino ad oggi hanno rimediato solo una vittoria, ottenuta il 2 ottobre 2021, quando la Salernitana si impose 1-0 sul Genoa grazie a un gol messo a segno da Milan Djuric. Oltre al successo rimediato contro i rossoblù i campani in casa hanno raccolto ben 5 pareggi e 8 sconfitte. Un trend assolutamente da migliorare a partire dal match contro il Toro. La squadra di Juric è avvisata.

Toro quanto è difficile segnare un gol lontano da casa

Ma se la Salernitana fatica molto a vincere in casa, il Toro fa altrettanto a trovare prestazioni e risultati positivi lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. E non solo, perché c’è sicuramente da sottolineare anche il fatto che Belotti e compagni abbiano grandi difficoltà a trovare la via del gol in trasferta. Forse anche per questo Juric, alla viglia della partita contro la squadra di Nicola, ha voluto punzecchiare il Gallo dichiarando: “Belotti? Ho detto sempre gli apprezzamenti per questo ragazzo. Lui in casa fa certe partite e fuori casa è inesistente”. Adesso toccherà al capitando del Toro dare una risposta in campo all’ex tecnico dell’Hellas Verona, cercando di segnare contro la Salernitana e di condurre il Toro alla vittoria che manca da metà gennaio, quando i granata si imposero a Marassi contro la Sampdoria. Vincendo contro la squadra di Nicola il Toro troverebbe il terzo successo lontano da casa in questo campionato. Anche per questi dati e per questi motivi, la partita tra Salernitana e Toro si prospetta una sfida molto combattuta e dal risultato incerto.