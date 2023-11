Quella contro il Frosinone è anche una sfida personale per Juric, che solo 3 volte su 9 in carriera ha raggiunto gli ottavi di Coppa Italia

Juric vs Coppa Italia: atto 10. Il tecnico croato, questa sera, affronterà il Frosinone in una sfida che varrà molto per la squadra ma anche per sé stesso. L’allenatore, infatti, ha una sorta di tabù nei confronti del trofeo nazionale, che più volte in carriera gli ha portato delusioni sportive. Basti pensare che, in 9 stagioni, solo tre volte è riuscito a guidare una squadra agli ottavi di finale della competizione e, in una sola occasione, è arrivato ai quarti. Un bilancio che sicuramente vorrà migliorare, in particolare a partire da questa sera, dove in ballo c’è un posto per gli ottavi.

Crotone, Verona e Genoa: mai troppe soddisfazioni

L’esordio del tecnico in Coppa Italia è arrivato nella stagione 2015/2016, quando si trovava alla guida del Crotone. In quell’occasione i calabresi sfiorarono l’impresa, venendo eliminati al quarto turno dal Milan solo dopo i tempi supplementari. Nei successivi due anni, alla guida del Genoa, Juric arrivò agli ottavi con tanta sfortuna nei sorteggi, venendo eliminato prima dalla Lazio e poi dalla Juventus. Nella stagione 2018/2019 il rendimento calò nuovamente, con il grifone che uscì al quarto turno in modo rocambolesco, perdendo 9-10 ai calci di rigore nel derby ligure contro la Virtus Entella. Le stesse delusioni, inoltre, le subì da allenatore del Verona, squadra che mai riuscì a portare oltre il 4° turno. Nell’annata 2019/2020 i gialloblù persero addirittura dalla Cremonese al 3° turno, mentre in quella seguente vennero eliminati dal Cagliari nell’ultimo eliminatorio.

Il bilancio con il Torino

Arrivato in Piemonte, a Juric è stato richiesto un cambio di rotta che però non è arrivato del tutto. Al primo anno in granata la squadra si fermò ai sedicesimi di finale, perdendo contro la Sampdoria. L’annata migliore, invece, è quella 2022/2023. Dopo l’eliminazione insperata del Milan agli ottavi di finale, il percorso dei granata si è interrotto ai quarti di finale contro una Fiorentina che, poi, è arrivata 2ª nella competizione. Adesso l’allenatore spera di migliorare il proprio bilancio personale già vincendo contro i ciociari e, eventualmente, andando a fare l’impresa al Maradona contro il Napoli campione d’Italia in carica.