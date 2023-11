Il croato ha vinto una sola volta in cinque precedenti contro l’allenatore dei giallazzurri: ecco quando e come

Archiviata la vittoria contro il Lecce, i granata si preparano ad affrontare i sedicesimi di Coppa Italia. Stasera allo Stadio Grande Torino arriverà il Frosinone di Eusebio Di Francesco, reduce dalla clamorosa sconfitta subita contro il Cagliari. Tra le due squadre sarà il primo incontro ufficiale in questa competizione, ma non tra i due allenatori. Juric e Di Francesco si sono infatti incontrati in cinque occasioni in carriera, con tre vittorie da parte dell’allenatore giallazzurro e solo una del tecnico croato.

La vittoria di Juric

Era il 5 ottobre 2019 quando Ivan Juric riusciva per la prima (e ultima) volta a battere Di Francesco. Al Bentegodi di Verona si affrontavano l’Hellas del croato e la Sampdoria, battuta per 2-0 grazie al gol di Kumbulla e all’autorete di Murru.

Il precedente in Coppa Italia

Il 25 novembre 2020 andava in scena un precedente di Coppa Italia, in cui Di Francesco era riuscito ad avere la meglio. I rossoblù avevano infatti eliminato ai sedicesimi di finale il Cagliari di Juric, grazie ai gol di Cerri e di Sottil nei minuti di recupero. Inutile la rete del momentaneo pareggio di Colley.

L’unico pareggio

Il solo pareggio andato in scena tra i due era stato di nuovo tra Verona e Cagliari, ma questa volta in Serie A. Il 6 dicembre 2020 aveva aperto il match l’attuale attaccante della Lazio Zaccagni, a cui aveva risposto Marin all’inizio della ripresa per il definitivo 1-1.