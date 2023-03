Il due tecnici si sono scontrati in tre occasioni e il bilancio è di: una vittoria per Juric, un pareggio e un successo per Dionisi

La Serie A è pronta a ripartire e a non fermarsi più, infatti non ci saranno più pause per le nazionali da qui fino alla fine del campionato. Il Toro, dopo la brutta sconfitta casalinga rimediata contro il Napoli capolista, è pronto a ripartire dal match contro il Sassuolo. Una sfida dal risultato non scontato, una partita che per entrambe le squadre sarà piena di insidie. Ma Sassuolo-Torino sarà anche il quarto scontro tra Alessio Dionisi e Ivan Juric, due tecnici molto competenti e ambiziosi che senza alcuna ombra di dubbio sono tra gli allenatori più stimati nel panorama calcistico italiano. Nei precedenti incontri in cui il tecnico croato e quello neroverde si sono affrontati si sono dati del filo da torcere e non è un caso che il bilancio dica che nelle tre partite in cui Juric e Dionisi si sono trovati uno contro l’altro, una volta ha vinto Juric, un’altra è terminato in pareggio mentre l’ultima volta ad avere la meglio è stato Dionisi. Il primo precedente risale al 17 settembre 2021 e in quel match tra gli emiliani e i granata vinse il Toro 1-0, grazie a un gol messo a segno da Marko Pjaca. Al ritorno la partita terminò 1-1, nonostante i granata riuscissero a portare a casa una grande prestazione. In quell’occasione segnò Antonio Sanabria da una parte e Giacomo Raspadori dall’altra.

Per Juric l’ultima partita contro Dionisi grida ancora vendetta

Infine, l’ultimo precedente tra l’allenatore ex Hellas Verona e il collega del Sassuolo risale allo scorso 17 settembre. In quell’occasione, tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino, i neroverdi sconfissero i piemontesi 1-0 grazie alla rete di Augustin Alvarez che arrivò pochi secondi prima del triplice fischio. E pensare che i granata nella prima frazione di gioco avevano trovato la via del gol, con una rete di Valentino Lazaro che poi fu annullata per fuorigioco. Una sfida che sicuramente Juric vorrà vendicare. Il tecnico croato vuole assolutamente tornare a battere Dionisi, in modo da poter far proseguire al Toro la rincorsa verso quello che rappresenta l’obiettivo stagionale, ovvero quello di arrivare settimi e sperare di tornare in Europa. Anche se battere il Sassuolo di Dionisi, reduce da una serie di risultati positivi, non sarà affatto semplice. Ma questo i granata lo sanno benissimo.