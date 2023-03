Finalmente la luce in fondo al tunnel: dopo il lungo infortunio Valentino Lazaro è tornato in gruppo e presto sarà convocato

Buone notizie dall’infermeria in casa Toro. Dopo il lungo infortunio Valentino Lazaro, nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi in gruppo al Filadelfia. Cinque giorni di lavoro in gruppo, potrebbero bastare per essere convocato contro il Sassuolo. Appuntamento a lunedì 3 aprile alle ore 20:45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia per Sassuolo-Torino. L’esterno austriaco farà di tutto per esserci e molto probabilmente sarà convocato. La rottura del legamento collaterale del ginocchio, subita contro la Salernitana, lo ha tenuto fuori per 10 partite. Di mezzo c’è stata anche la pausa per il Mondiale e lui si è recato in Austria per continuare le cure. E con l’infortunio di Aina ci potrebbe essere la possibilità per l’esterno di trovare subito spazio.

La stagione e la questione riscatto

Il classe 1996, nato a Graz, è arrivato al Torino in estate in prestito dall’Inter. I nerazzurri nel 2019 hanno sborsato 22,4 milioni di euro nelle casse dell’Herta Berlino per averlo. A Milano non è mai esploso, da lì in poi i prestiti al Newcastle, Borussia Monchengladbach e Benfica. Al Torino però, sotto la cura di Ivan Juric, il giocatore è rinato e ha fatto una grande prima parte di stagione. In poco tempo, il numero 19 granata ha tolto il posto a Vojvoda e ha giocato 17 partite tra campionato e Coppa Italia. In totale ha fornito anche 3 assist e prima dell’infortunio, è rimasto in panchina solo contro Cremonese e Sampdoria. L’infortunio è arrivato nel suo momento migliore e ora il Torino riflette sul riscatto del giocatore. Il prezzo è fissato a 6 milioni e le riflessioni sono in corso.