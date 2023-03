Lesione al soleo per l’esterno del Torino: Ola Aina si ferma per la seconda volta in questa stagione

Più di una tegola per Juric. Non solo l’infortunio di Ilic: anche Aina si è fermato per un problema muscolare. Gli esami ai quali si è sottoposto l’esterno hanno evidenziato la lesione al soleo sinistro. Per il nigeriano è il secondo infortunio in questa stagione.