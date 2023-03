I biglietti per Torino-Salernitana, 30^ giornata di campionato, in programma il 16 aprile alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino

A partitre dalle ore 10:00 di venerdì 31 marzo saranno in vendita i biglietti per Torino-Salernitana, gara valida per la 30^ giornata di campionato di Serie A. La partita andrà in scena domenica 16 aprile, alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino. I biglietti si possono acquistare online sul sito torinofc.vivaticket.it, in biglietteria allo stadio e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket. Promozione speciale per le famiglie.

Torino-Salernitana: i prezzi dei biglietti

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16) 20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16) 25 euro in Distinti Granata (15 euro per gli Under 16) 30 euro in Tribuna Granata (20 euro per gli Under 16) 80 euro in Poltroncine Granata (40 euro per gli Under 16) 200 euro in Tribuna Grande Torino (100 euro per gli Under 16) Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

Torino-Salernitana: promozione per le famiglie

Le famiglie di almeno tre persone legate da vincolo di parentela fino al 3° grado, potranno acquistare biglietti di Curva Primavera e Distinti Granata a prezzi speciali. Per questa tipologia di biglietti, non sarà possibile effettuare il cambio nominativo del titolo di accesso.

Curva Primavera: Pacchetto Famigliax3, 2 adulti + 1 under16 25 euro

Pacchetto Famigliax4, 3 adulti + 1 under16 27 euro Distinti Granata: Pacchetto Famigliax3, 2 adulti + 1 under16 30 euro

Pacchetto Famigliax4, 3 adulti + 1 under16 33 euro