Dopo i 12 gol della passata stagione, Juric era ottimista su Sanabria: invece è stato un campionato al di sotto delle aspettative

Quest’anno il Torino ha fatto ben pochi gol. Pellegri e Okereke sono ancora fermi a 0 e il titolare al fianco di Zapata è Sanabria. Dal numero 9, nonostante manchino 5 partite al termine della Serie A, ci si aspettava molto di più. Soprattutto dal punto di vista realizzativo. Anche il tecnico Ivan Juric, nella conferenza stampa prima di Inter-Torino, ha ammesso che si aspettava di più. In campionato ha giocato 30 partite e fatto solo 5 gol, di cui 2 su rigore. Nella sua carriera, in generale, è sempre stato apprezzato per il gioco e i movimenti, ma i gol sono stati sempre pochi. Visti però i numeri della scorsa stagione, era lecito aspettarsi più gol.

Le parole di Juric

Juric ha detto: “Io parto sempre con ottimismo pensando che se una volta ha fatto quei gol allora si può ripetere. Lo ha fatto lo scorso anno, di arrivare in doppia cifra, e pensavamo lo avrebbe fatto anche stavolta. Ci sono stati anche altri giocatori che nel tempo hanno poi fatto meno non solo Sanabria,, ma di base a inizio stagione c’è ottimismo nel portare a certi livelli ogni giocatore”. In pratica, dopo 12 gol e 4 assist nel 2022/2023, lui come tutti gli addetti ai lavori e i tifosi, pensava potesse ripetersi. E invece, è tornato sui soliti livelli. Poi però, l’allenatore di Spalato ha aggiunto: “Tonny ora ha altre cinque partite, è stato anche molto sfortunato, lui ha le capacità per raggiungere”.

Futuro al Torino?

A fine stagione, non è detto che rimanga al Torino. Arrivato nel 2021, il suo contratto scade nel 2026. Contratto che è stato prolungato a gennaio del 2024. Preso dal Betis Siviglia, era costato 6,5 milioni di euro. Tanto dipenderà anche da chi sarà l’allenatore del Torino nella prossima stagione. In generale, gli scenari possibili sono 3. Potrebbe rimanere al Toro, in cerca di riscatto dopo questa stagione. Oppure potrebbe essere messo sul mercato per fare cassa. Infine, non è da escludere che per lui possano arrivare offerte. Adesso però, la concentrazione è sul finale di stagione. Poi, si vedrà.