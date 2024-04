Solo una vittoria in 13 uscite per l’allenatore croato contro i nerazzurri. Un solo gol siglato da quando siede sulla panchina granata

In avvicinamento al prossimo appuntamento del Torino contro l‘Inter di Simone Inzaghi campione d’ Italia si può andare a ripercorrere le gare tra granata e nerazzurri sotto la gestione di Ivan Juric. Il tecnico granata prima di firmare il contratto che lo legherà al club fino al prossimo 30 giugno, aveva affrontato dieci volte l’Inter nelle vesti di tecnico. Il bottino non dei più esaltanti. Una sola vittoria conquistata sulla panchina del Genoa il 7 maggio 2017 per 1-0, decisa nella ripresa da un gol di Goran Pandev. Era la sua seconda uscita contro i nerazzurri. Nella prima, sempre alla guida del Grifone, un k.o. per 2-0 a San Siro. Per Juric sarebbero arrivate poi altre quattro sconfitte, due per parte da tecnico prima del Genoa poi dell’Hellas Verona. Un solo pareggio contro l’Inter, nel 2-2 del Bentegodi del 9 luglio 2020, con i gol di Lazovic e Miguel Veloso in risposta quello del Biscione di Candreva e a un autogol di Dimarco, all’epoca in prestito ai gialloblù. Dunque sei sconfitte, un pareggio e una vittoria. Com’è andata invece al tecnico croato da quando siede sulla panchina del Torino?

Il Toro di Juric contro l’Inter

La prima uscita di Ivan Juric da allenatore granata contro l’Inter risale al 22 dicembre del 2021. Un match deciso da Denzel Dumfries alla mezz’ora. Unica rete di quell’incontro conclusosi sull’1-0. Al ritorno, disputato il 13 marzo 2022, i granata di Juric sono riusciti a sgraffignare un punto ai nerazzurri di Inzaghi: 1-1, ad aprire le marcatre Gleison Bremer al 12′, risposta di Alexis Sanchez con un gol beffa al 93′. Nella stagione 2022-2023, quella scorsa, il Torino non ha raccolto invece alcun punto, in due gare in cui i granata sono usciti sconfitti di misura. All’andata del 10 settembre 2022 un altro gol giunto nei minuti conclusivi a firma di Marcelo Brozovic. Sempre il connazionale di Juric ora in forza all’Al-Nassr si è reso protagonista anche della gara di ritorno del 3 giugno 2023, persa con il risultato di 0-1 con un gol però siglato dallo stesso Brozovic al 37′. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla gara di andata dello scorso 21 ottobre. Un netto 0-3 a firma di Thuram, Lautaro e Calhanoglu.

Juric, solo un gol contro i nerazzurri

Un bilancio dunque in negativo per Ivan Juric da quando è allenatore del Torino nei confronti con l’Inter. Quattro sconfitte e un pareggio per i granata. Manca dunque ancora all’appello una vittoria. Per fare bottino pieno però bisogna anche segnare e per il Toro appare un’impresa abbastanza ardua, non solo per i numeri attuali deficitari dell’attacco (solo 31 reti in 33 giornate) e quelli da top d’Europa della difesa dell’Inter (18 gol incassati, meglio di Bayer Leverkusen a 22 e Real Madrid a 20), ma anche per lo storico dell’ultimo triennio. Dalla stagione 2021-2022 il Torino ha trovato solo una volta la via del gol con l’Inter. Il peggior dato dell’era Juric contro le squadre che attualmente occupano le posizioni che valgono un posto europeo, a cui si aggiunge un digiuno contro i nerazzurri di tre uscite consecutive. Riusciranno i granata ad invertire il trend negativo? I presupposti sono tutt’altro che rosei.