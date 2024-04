Contro l’Inter Tameze torna finalmente a giocare come centrocampista dopo una stagione intera giocata in difesa

Adrien Tameze tornerà a giocare dal primo minuto a centrocampo contro l’Inter, lo ha confermato Juric in conferenza stampa. In questa stagione a causa dei tanti infortuni in difesa il camerunense ha dovuto giocare quasi sempre come difensore centrale, per lui addirittura 16 partite disputate da difensore centrale e appena 7 giocate a centrocampo. L’ultima volta che il numero 61 ha giocato come centrocampista nel 3-4-1-2 di Juric è stato contro la Lazio il 22 febbraio 2024, partita persa 2-0 in cui Tameze ha giocato appena 15 minuti. Risale invece al 10 febbraio invece contro il Sassuolo l’ultima partita in cui l’ex Verona ha giocato tutta la partita nel suo ruolo naturale, partita che finì 1-1. Oltre a queste ultime due sfide il camerunense ha giocato in mezzo al campo contro il Genoa sia all’andata che al ritorno e contro Salernitana e Roma all’andata. a parte queste 6 partite il giocatore granata ha giocato sempre come difensore centrale al posto di un Djidji spesso infortunato. Finalmente nella sfida di domani potremo vedere il giocatore di nuovo nel suo ruolo naturale, come confermato anche da Juric in conferenza stampa. Il tecnico granata mentre tesseva le lodi del suo jolly ha detto che si merita di tornare a centrocampo anche per farlo respirare.

Adrien Tameze: un giocatore duttile, fondamentale per Juric

Adrien Tameze è stato fortemente voluto e richiesto da Ivan Juric durante l’ultimo mercato estivo e la società granata ha deciso di accontentare il proprio allenatore. Il tecnico croato aveva già conosciuto il giocatore, avendolo allenato nell’ultima stagione al Verona, nel 2020/21. Conoscendo quindi le sue caratteristiche e le sue qualità tra cui spiccano la sua duttilità e il suo atteggiamento da professionista, il tecnico ha spinto tantissimo perché la società ci investisse, nonostante l’età. Il numero 61 del Torino infatti è del 1994 e ha quindi già compiuto 30 anni, non proprio un giovane anche se non è nemmeno un giocatore a fine carriera. Il giocatore è stato molto prezioso per Juric in questa stagione, potendo infatti giocare senza problemi come mediano, centrocampista o difensore centrale. Per lui 1851 minuti giocati in questa Serie A, la maggior parte dei quali da difensore centrale. Ancora nessun gol, complice la posizione arretrata, e 2 assist, entrambi nella partita contro il Sassuolo all’Olimpico Grande Torino vinta per 2-1 dai granata. Il prossimo anno con un po’ di fortuna in più con gli infortuni forse riusciremo a vedere il camerunense giocare a centrocampo con più regolarità.