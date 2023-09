Oggi la Curva Maratona si è radunata in festa: all’evento hanno partecipato anche Ivan Juric e il suo vice Paro

La Curva Maratona si è radunata oggi all’Hiroshima Mon Amour per un pomeriggio di festa. All’evento ha partecipato anche Ivan Juric con il suo vice Paro: l’allenatore croato è stato accolto da applausi e cori e ha premiato le quattro squadre che sono scese in campo per il torneo svoltosi poco prima (vinto dal Torino). Il tecnico ha poi saltato con i bambini quando è stato intonato il coro: “Chi non salta bianconero è”, partecipando giocosamente alla festa. Prima di andare via ha poi rilasciato alcune dichiarazioni, citando Alessandro Buongiorno: il video.