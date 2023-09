L’ivoriano è sceso nelle gerarchie del tecnico granata, che vuole il serbo titolare contro la prossima avversaria

Pausa Nazionale finita e i club di Serie A si preparano a tornare in campo. Pochi dubbi per Ivan Juric che sta preparando i suoi alla sfida contro la Salernitana. Sulla trequarti infatti, dopo il Genoa le gerarchie sembrerebbero aver ritrovato un ordine. In pole position c’è Radonjic, grazie alla rete valsa i tre punti, che spodesta così Yann Karamoh. L’ex Parma deve ora tornare a combattere per riconquistare il suo posto.

Karamoh, inizio di stagione complicato

Una stagione positiva e un rendimento soddisfacente sembravano aver convinto Juric a sufficienza. È però bastato un episodio a spostare l’ago della bilancia e azzerare i conti. Il trequartista ivoriano deve quindi rimboccarsi le maniche. In campo contro Cagliari e Milan ma non con il Genoa, non ha reso a dovere a differenza del compagno di reparto. L’attacco ha bisogno anche di lui ma prima, serve un salto di qualità.

Toro, Karamoh a caccia di riscatto

Fisicità, velocità e qualità nel dribbling per Karamoh, confermato anche grazie alla sua tecnica. L’inizio di stagione si è però rivelato più insidioso del previsto, non solo dal lato dei risultati. Come replicato da Juric, contro il Milan è arrivata la peggior prestazione dal suo arrivo al Toro e tra chi era in campo, anche l’ivoriano. Tornare in vetta deve diventare una nuova sfida per lui, a caccia di nuove conferme.