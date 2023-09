Il campionato di Serie A è fermo per la prima pausa nazionali: ecco i precedenti del Torino di Juric alla ripresa

Dopo tre giornate di Serie A il campionato è giunto alla prima pausa nazionali. I rispettivi commissari tecnici hanno stilato le liste di convocati che affronteranno le gare di qualificazione agli Europei e i club ne approfittano per ricaricare le pile. Tra questi c’è anche il Torino di Juric, che ha visto partire ben 10 calciatori con le proprie selezioni. L’allenatore croato continuerà a lavorare con i calciatori rimasti in città, in vista della ripresa del campionato. Ma quali sono i precedenti del tecnico granata alla prima gara dopo la prima sosta per le Nazionali?

I precedenti di Juric dopo la sosta

Ivan Juric siede sulla panchina del Toro da ormai tre stagioni: nelle precedenti due il rendimento granata sotto la guida tecnica del croato è stato contrastante. Nel 2021/2022 è arrivata una netta vittoria casalinga contro la Salernitana, firmata da Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic. Nell’annata successiva, invece, il Torino è uscito sconfitto dal Maradona di Napoli. La doppietta di Anguissa e il gol di Kvaratskhelia chiusero la gara nella prima frazione di gioco. Inutile ai fini del risultato la rete di Sanabria. Alla ripresa della Serie A, in programma lunedì 18 settembre, il Toro incontrerà nuovamente la Salernitana allo Stadio Arechi, con l’obbiettivo di portare a casa i tre punti.