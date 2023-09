Il trequartista croato fino ad ora non ha brillato, lo scorso campionato alla terza giornata aveva segnato un gol e così anche la partita dopo

Il Toro vuole sicuramente riprendere il cammino in campionato così come aveva terminato prima della sosta, ovvero con una vittoria. Anche se contro la Salernitana non sarà affatto semplice, soprattutto perché i campani hanno ancora il dente avvelenato dopo la sconfitta rimediata contro il Lecce. Chi senza alcuna ombra di dubbio vorrà essere tra i protagonisti del match sarà Nikola Vlasic. Il croato nel corso dell’estate è tornato all’ombra della Mole con grande entusiasmo suo e della piazza, ma nelle prime tre giornate della Serie A 23/24 non ha inciso come in casa Toro speravano tutti. Il numero 16 del Toro paga il fatto di non aver potuto svolgere la preparazione sotto gli ordini di Ivan Juric. Non a caso la dirigenza del club piemontese sperava di poterlo riprendere prima di quanto è avvenuto, e la differenza tra lui e i suoi compagni si è vista in maniera netta nel corso dei primi impegni ufficiali. Sicuramente però per Vlasic c’è tutto il tempo per dare una svolta alla sua stagione. Svolta che cercherà di concretizzare già contro la squadra guidata da Paulo Sousa. Anche perché vuole ripagare l’affetto che i tifosi del Toro gli hanno dimostrato durante la scorsa stagione e dal giorno del suo ritorno fino ad oggi.

Vlasic: lo scorso anno la partenza in campionato era stata migliore

È doveroso evidenziare che lo scorso anno l’inizio di stagione del trequartista croato era stato migliore rispetto a quello di quest’anno. Basti pensare che dopo tre giornate aveva già segnato, cosa che non è accaduta nel campionato iniziato diverse settimane fa. Nella scorsa Serie A Vlasic aveva messo a segno la sua prima rete proprio alla terza giornata di campionato contro la Cremonese, per poi andare in gol anche nelle due partite successive contro l’Atalanta e il Lecce. Purtroppo il numero 16 del Toro non può tornare indietro nel tempo per migliorare il suo inizio di stagione, ma quello che può fare è cercare di fare gol alla quarta giornata di campionato come accadde lo scorso anno. La Salernitana è avvertita e dovrà stare molto attenta a Vlasic il quale fino adesso ha deluso le aspettative, ma le cui qualità sono assolutamente fuori discussione.