Nella partita dello Stadio Arechi di Salerno contro la Salernitana, il Torino scenderà in campo con il lutto al braccio per Laura Origliasso

Domani sera, alle ore 18:30, il Torino gioca in trasferta contro la Salernitana. I granata scenderanno in campo con il lutto al braccio, in memoria di Laura Origliasso, la piccola che ha perso la vita nella tragedia di Caselle di ieri.