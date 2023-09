Raoul Bellanova, dopo il lavoro extra durante la pausa, cercherà conferme contro il suo rivale Pasquale Mazzocchi

Seria A che torna e il Toro si prepara a dare il primo giro di boa alla quarta giornata con la sfida contro la Salernitana. Dopo la vittoria contor il Genoa, c’è voglia di conferme e per trovarle, Juric si affiderà a Bellanova. Ad attendere però l’esterno ex Cagliari c’è Mazzocchi, obiettivo estivo di mercato dei granata che, alla fine, è rimasto nel club campano ed è pronto a sfidarli.

Bellanova, forma fisica recuperata

Un duello avvincente quello che attende l’esterno del Torino. Approdato sotto la Mole in estate, ha subito ottenuto la fiducia di Juric. Il tecnico lo ha subito schierato titolare aiutandolo ad entrare meglio nei suoi meccanismi di gioco, senza però ottenere i risultati sperati. La pausa Nazionale è arrivata nel momento perfetto però e, grazie al lavoro extra, l’ex Inter è pronto a dimostrare di aver recuperato la forma fisica necessaria a rendere al meglio.

Mazzocchi, da corteggiato a rivale

Diverso è per Pasquale Mazzocchi. Corteggiato dal Torino, ha fatto la sua scelta e vuole dimostrare che sia stata quella più giusta. Comincerà infatti contro Bellanova e compagni, contro cui dovrebbe tornare titolare. La panchina col Lecce è infatti ormai acqua passata così come i dubbi di Sousa. Inoltre, insidiare il Torino può aiutare l’esterno a mantenere il suo posto e per farlo, dovrà superare Bellanova a suon di dribbling. Motivazione alta per entrambi i profili, che sono quindi pronti a lottare sul rettangolo verde.