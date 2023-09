Nella conferenza stampa di presentazione di Salernitana-Torino, Ivan Juric è stato chiaro ancora una volta: alle due punte non ci pensa

Torino che si prepara a scendere in campo per la quarta giornata di Serie A. L’avversario sarà la Salernitana in trasferta. Come al solito, Ivan Juric ha presentato la sfida in conferenza stampa e un tema è emerso in particolare: quello delle due punte. Nonostante l’arrivo di Zapata in attacco, il tecnico croato ha ribadito che non gli piace giocare a due punte. Non è la prima volta che esprime questa opinione: non è un suo pensiero, non gli piace e soprattutto vede Zapata, Sanabria e Pellegri come tre numeri 9. La sua spiegazione in merito è stata esaustiva. Magari durante la partita può succedere, ma non dall’inizio. Contro il Cagliari per esempio, nei minuti finali hanno giocato Sanabria e Pellegri insieme, ma secondo l’allenatore non hanno fatto bene e questa soluzione non gli è piaciuta. Di seguito le parole del tecnico al riguardo.

Le parole di Juric sulle due punte

Juric ha detto: “Contro il Cagliari abbiamo giocato con Pellegri e Sanabria, a me non piace sono sincero, io li vedo più come numeri nove. Ora mi preoccupa solo che Tonny torni in forma come lo scorso anno. Quando tornerà in forma allora potremmo pensare di modulare qualcosa di diverso. Sia lui che Zapata e Pellegri sono dei nove, posso fare come col Cagliari, ripeto, ma per ora questo non mi preoccupa troppo. Abbiamo preso Zapata per avere una punta più forte, non per giocare con due punte”. Parole chiare e ad effetto immediato. Inoltre l’allenatore ha sottolinato come in Europa, in generale, poche squadre giocano con due punte. In Italia secondo lui solo l’Inter ne è in grado.