I precedenti tra Salernitana e Torino / Solo tre sfide in Serie A giocate in Campania: bilancio in favore del Toro

E’ tornata la Serie A e torna, dunque, anche il Torino, che si ripresenta dopo la vittoria contro il Genoa all’ultimo respiro nel terzo turno di campionato. 3 punti che hanno ridato certezze ai granata, i quali hanno potuto allenarsi con serenità in questa settimana di stop. Dall’altra parte, invece, ci sarà la Salernitana, una delle squadre che ha iniziato peggio la stagione. 2 punti in 3 partite, nonostante il pareggio contro la Roma, che non possono lasciare del tutto soddisfatti i campani, capaci di poter fare meglio. Per quanto riguarda i precedenti, sono solamente tre quelli andati in scena in Serie A nella città campana, e sorridono agli ospiti. 2 vittorie, infatti, per il Torino, e un pareggio, quello della scorsa stagione.

Salernitana-Torino: l’ultimo precedente all’Arechi

Come detto, l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate a Salerno è stata nella scorsa stagione, precisamente l’8 gennaio 2023. Era una Serie A appena ricominciata dopo la lunga sosta causata dal Mondiale in Qatar, che vedeva la Salernitana mettersi in mostra soprattutto grazie alle prestazioni del nuovo portiere, Guillermo Ochoa. Una partita davvero maledetta per la squadra di Juric, che nell’arco dei 90 minuti è arrivata ad avere 13 occasioni da gol – tra cui 2 pali – venendo però sempre bloccata sul più bello dal numero 1 messicano. Una gara che poi è terminata 1-1, con Vilhena che ha risposto al gol di Sanabria per il Torino.

Salernitana-Torino: la vittoria del 2022

L’altro precedente andato in scena recentemente è quello datato 2 aprile 2022, sul finire della stagione 2021/2022. Era la 31ª giornata e il campionato ripartiva, così come accade adesso, dopo la sosta delle nazionali di marzo. I granata si presentavano con una rosa totalmente differente di quella di adesso, che presentava nomi come Bremer, Izzo, Lukic, Pjaca e capitan Belotti, che decise la partita. Gara che, infatti, si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie al rigore segnato dal numero 9 attualmente in forza alla Roma, che di quella squadra era il bomber. Una situazione fortunata, tra l’altro, dato che inizialmente il penalty era stato parato da Sepe ma, a causa di un’infrazione, fu fatto tirare nuovamente dall’arbitro.

La vittoria del Grande Torino

Oltre ai due precedenti sopracitati, il terzo in ordine cronologico è quello giocato al Comunale di Salerno il 17 aprile 1948. Una gara storica, che i tifosi campani ricordano con grande affetto. Per la prima volta in città, infatti, arrivava una squadra del calibro del Grande Torino, costituita da diversi nazionali italiani. Mazzola e compagni si presentarono al Comunale da capolista, e il sogno dei salernitani era quello di fare uno sgambetto alla prima in classifica. Tutti ci credevano, specialmente quando al minuto 7 la rete di Merlin portò in vantaggio la squadra di casa. Situazione che durò solo per 10 minuti, perché poi Gabetto ribadì la parità. Lo stesso Gabetto segnò poi il gol dell’1-2, prima di quelli di Ossola e capitan Mazzola che determinarono l’1-4 finale.