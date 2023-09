Juric, nel presentare la partita contro la Salernitana, ha parlato anche di Zapata e di come il giocatore è arrivato al Toro

Nella giornata di ieri, Ivan Juric ha presentato la sfida contro la Salernitana. La partita è in programma questa sera, alle ore 18:30, allo Stadio Arechi di Salerno. In conferenza stampa il tecnico croato ha parlato anche di Duvan Zapata, svelando di fatto come è arrivato al Torino. Quando mancava poco alla fine del mercato, il Torino aveva bisogno ancora di un giocatore offensivo, al posto di Miranchuk. La scelta era tra un trequartista oppure una punta, con la società granata che però non è andata a cercare Zapata. Non si tratta di un vero e proprio retroscena di mercato, ma secondo quanto detto da Juric, è stata l’Atalanta a chiedere Buongiorno con il colombiano che è stato inserito nella trattativa. Adesso il numero 91 veste la maglia granata ed è pronto a trascinare i suoi.

Le parole di Juric e Salerno

Juric ha parlato così in conferenza: “Zapata è nata come occasione con Buongiorno, non c’era questa idea, poi quando è arrivata l’opportunità la società ha pensato che la squadra potesse migliorare. ‘Ivan vuoi Zapata?’ è stato il discorso”. Adesso il Torino si trova con tre numeri 9 (Zapata, Sanabria e Pellegri), ma il titolare nella sfida di stasera sarà proprio Duvan Zapata. Dopo il buon esordio contro il Genoa, è alla ricerca della prima rete al Toro. L’allenatore croato non ha saputo dire con precisione quanti minuti abbia nelle gambe il suo giocatore, ma finché sta bene e fa bene rimane in campo. Il suo acquisto ha portato entusiasmo e c’è una coincidenza incredibile: nella stagione 2021/2022 Salernitana-Atalanta finì 0-1, con gol decisivo di Zapata. La partita si è giocata il 18 settembre 2021, esattamente due anni fa.