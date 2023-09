Il trequartista croato non figura nemmeno tra i giocatori in panchina per la sfida dell’Arechi: al suo posto gioca Seck

Fulmine a ciel sereno per Ivan Juric, che perde Nikola Vlasic a pochi minuti dal calcio d’inizio di Salernitana-Torino. Il trequartista croato è stato colpito da un attacco di gastroenterite e non prenderà parte alla gara. Al suo posto l’allenatore ha scelto Seck come titolare sulla trequarti, a supporto di Radonjic e Duvan Zapata.