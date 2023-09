Al termine di Salernitana-Torino, Demba Seck ha così commentato la partita vinta per 3-0 ai microfoni di Torino Channel

Demba Seck è stato uno dei protagonisti di Salernitana-Torino. L’attaccante ha così commentato il 3-0 dell’Arechi ai microfoni di Torino Channel: “È stata una bella partita, abbiamo dato tutto. Siamo arrivati qua per vincere, abbiamo difeso bene e segnato tre gol. Siamo tutti felici. Sono molto felice anche perché ho iniziato la stagione con un infortunio, sono rientrato e sono felice di aver giocato dal primo minuto”.

Seck: “Juric mi chiede di aiutare in fase difensiva”

Sulle richieste di Juric: “Cosa mi chiede Juric? Il mister sa che io corro tanto e mi chiede di di aiutare i difensori e i centrocampisti. Io lo faccio volentieri questo lavoro, soprattuto se poi vinciamo e non prendiamo gol”.

Sui tifosi: “I nostri tifosi ci sono sempre per noi, anche oggi sono venuti in tanti anche se Salerno è distante. Quando giochiamo in casa è sempre speciale e vogliamo dare tutto per loro”.