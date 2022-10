Insieme al suo vice, Matteo Paro, il tecnico del Torino ha rivisto immediatamente il replay del fallo che ha preceduto il gol del Milan

Nell’epoca del calcio in streaming è ormai comune vedere allenatori e collaboratori guardare su smartphone o tablet i replay degli episodi più discussi stando seduti in panchina. Accade ovunque ed è successo anche ieri durante Torino-Milan: grazie all’ausilio di un tablet, infatti, Ivan Juric e il suo vice Matteo Paro hanno potuto rivedere immediatamente il replay della discussa spinta di Junior Messias ai danni di Alessandro Buongiorno in occasione del gol rossonero. Subito dopo aver rivisto le immagini, l’allenatore granata è scattato verso il quarto uomo e il direttore di gara protestando per il fallo non fischiando e ricevendo, in tutta risposta, il cartellino giallo.