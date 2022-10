Dopo l’espulsione di ieri durante il match contro il Napoli Ivan Juric salterà sicuramente la prossima partita contro l’Empoli e rischia di non esserci anche contro la Juve

Ivan Juric è stato espulso durante la sfida tra Napoli e Torino. Le proteste rivolte all’arbitro Massimi in occasione del fallo non fischiato di Mario Rui su Singo sono costate care al tecnico granata che in occasione del prossimo turno di Serie A, nel quale il Toro affronterà l’Empoli all’Olimpico Grande Torino, non potrà scendere in panchina e dirigere la squadra, ma dovrà restare in tribuna e guardare dall’alto la sua squadra diretta dal suo vice, Paro. Sicuramente una squalifica che può pesare molto sul rendimento della squadra, anche se il vice allenatore di Juric si è già dimostrato all’altezza del compito in questa stagione, avendo dovuto sostituire il tecnico croato in qualche occasione. Purtroppo però le cose potrebbero peggiorare ancora: infatti l’allenatore del Torino rischia di saltare anche la sfida contro la Juventus.

Juric salterà anche la Juve?

Ivan Juric, come già detto, salterà sicuramente la partita contro l’Empoli a causa dell’espulsione contro il Napoli, tuttavia il tecnico di Spalato rischia anche di peggio. Infatti l’allenatore della squadra piemontese rischia di non poter sedersi in panchina anche in occasione del derby della Mole. I granata quindi potrebbero presentarsi contro la Juventus guidati dal vice allenatore Paro. Tutto dipenderà dalla decisione del Giudice sportivo, la quale sarà influenzata da ciò che ha scritto l’arbitro Massimi sul referto. Una o due giornate: non resta che attendere il comunicato.