Il portiere serbo, principale colpevole sul secondo gol subito dal Toro, ha fatto riemergere qualche lacuna del passato

Attori in campo che cambiano ma errori che restano gli stessi per il Torino di Juric e, in particolare Milinkovic-Savic. Contro il Napoli infatti, le lacune del portierone granata si sono fatte sentire nei tre gol incassati, soprattutto nel secondo. Un rientro dalla pausa Nazionaliche lascia l’amaro in bocca e che si spera venga ribaltato subito contro l’Empoli, prossima avveraria dei granata.

Milinkovic-Savic, poca copertura sul secondo gol

Sono bastati soli sei minuti al Napoli per sbloccarla. Ci ha pensato Anguissa con un difficile da prevedere: il lavoro poco efficace della difesa gli ha permesso di trovarsi davanti alla porta e calciare, colpendo il palo interno e beffando l’estremo difensore granata, che poco ne poteva. Lo stesso non si può dire però sul gol del raddoppio. Ancora una volta infatti, Milinkovic-Savic si è fatto superare sul proprio palo. Posizionato e pronto, si è fatto sfilare davanti la palla, che è passato nel varco lasciato libero. Un errore che ha già caratterizzato alcune sue partite troppo spesso.

Toro, solo due clean sheet da inizio stagione

Anche sulla terza rete, qualcosa in più poteva fare, ma non è il principale colpevole. Un ritorno al passato in negativo, il suo, che è costato caro ai granata e che dimostra uqanto ancora ci sia da lavorare. In questo inizio di campionato, sono pochi i cleansheet collezionati (solo due), che dimostrano il calo di tutto il reparto difensivo. Con l’Empoli servirà mettere la testa a posto e tornare sull’attenti per evitare altre spiacevoli soprese e arrivare al derby con il morale basso. Questo onere passa anche per Vanja, che per non essere nuovamente spodestato da Berisha, dovrà fare molto di più di quanto visto contro i partenopei.