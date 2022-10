Approfittando dell’infortunio di Vojvoda, Lazaro ha scalato le gerarchie guadagnandosi un posto da titolare

Nella gara contro il Napoli Valentino Lazaro è partito titolare, sulla fascia sinistra, mentre la fascia destra è stata occupata da Singo. L’esterno austriaco sembra quindi essere riuscito a guadagnarsi un posto da titolare nella formazione di Juric, dopo essere partito indietro nelle gerarchie. Ad inizio stagione anche Ola Aina, che aveva fatto vedere ottime prestazioni, precedeva il numero 19, ma il giocatore in prestito dall’Inter è riuscito a migliorare sempre di più fino a rubare il posto da titolare al nigeriano. Certamente è stato aiutato dall’infortunio di Vojvoda che sarebbe altrimenti il titolare assoluto. Juric sembra quindi aver trovato un titolare, in attesa del ritorno del numero 27. Ormai il numero 19 austriaco ha già giocato ben 5 partite consecutive da titolare, contro Atalanta, Lecce, Inter, Sassuolo e Napoli. Ora Lazaro avrà ancora la possibilità di dimostrare le sue qualità per cercare di mantenere il posto da titolare.

Cosa succederà al ritorno di Vojvoda?

Quando Vojvoda tornerà dall’infortunio e avrà completamente recuperato lotterà per tornare titolare e scalzare Lazaro. L’austriaco però a sua volta non avrà nessuna voglia di accomodarsi in panchina, e darà il massimo per cercare di mantenere il posto da titolare. Il numero 19 però ha un piccolo vantaggio sul 27, e cioè ha un po’ di tempo per mettersi in mostra in attesa che l’esterno kossovaro torni dall’infortunio. Tuttavia c’è un’altra possibilità: al ritorno di Vojvoda a sedersi in panchina potrebbe non essere né il numero 27 né l’austriaco. Infatti c’è una possibilità che Singo, viste le ultime prestazioni non proprio esaltanti, soprattutto se confrontate con quelle dello scorso anno, perda il posto da titolare, in questo modo Lazaro giocherebbe a destra al posto di Singo con Vojvoda a sinistra.