A pochi giorni dal derby della Mole alcuni supporters bianconeri hanno esposto degli striscioni fuori dallo stadio della Juve

La Juve sta attraversando un periodo di grandissima difficoltà, e dopo aver perso contro il Milan e aver rimediato una sconfitta inaspettata contro il Maccabi Haifa in Champions League, si appresta a preparare il derby contro il Toro in un clima particolarmente caldo. Una parte della tifoseria juventina ha espresso il proprio malumore attraverso alcuni striscioni, apparsi nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre, fuori dall’ Allianz Stadium. Su uno c’era scritto: ”Il derby per noi è vita: mercenari vincete sta c***o di partita!” Un altro che recitava: ”Agnelli vattene!” e infine un altro ancora sulla quale veniva riportata la scritta: “Mister Allegri non dimetterti mai! Chi rema contro non è degno fi questa maglia”. Dunque si scalda ancora di più il clima attorno al derby con entrambe le squadre che sono pronte a scendere in campo con il coltello tra i denti per cercare di uscire dal periodo difficile che sia Toro che Juve stanno affrotnando.