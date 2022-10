Per il derby della Mole sono previsti poco più di 20.000 spettatori, sono ancora disponibili diversi biglietti soprattutto in Primavera

A Torino cresce sempre di più la “febbre da derby“ per una partita che non è mai come tutte le altre e che sabato pomeriggio avrà una particolarità in più, ovvero il fatto che sia il Toro che la Juve non stanno attraversando un periodo felice. Per cui nel derby sarà anche molto importante il supporto del pubblico. Proprio a proposito di pubblico, per il match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino sono stati venduti poco più di 20 000 biglietti. Sono disponibili pochissimi posti nei Distinti Granata, mentre in tribuna e in Curva Primavera sono da vendere ancora molti biglietti.

Primavera accessibile solo con la Tessera

In Primavera si ricorda che l’acquisto dei biglietti è accessibile solamente ai possessori della Fidelity Card “Cuore Toro” sottoscritta entro e non oltre il 2 ottobre. Il fidelizzato inoltre potrà comprare oltre al suo altri due biglietti nel suo stesso settore. Mentre, per i bambini di età inferiore ai 6 anni l’ingresso sarà gratuito. Ivan Juric e i suoi ragazzi sicuramente sperano che in queste ultime ore che mancano alla sfida contro la Juve gli ultimi buchi rimasti vengano coperti.