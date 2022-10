Il Toro da inizio stagione fa molta fatica a trovare la via del gol, Sanabria vuole risolvere questo problema

La squadra guidata da Ivan Juric, dopo un buon avvio di campionato, attualmente sta riscontrando diverse grosse difficoltà. Il Toro infatti si appresta ad affrontare la Juve dopo aver collezionato tre sconfitte di seguito rimediate contro Inter, Sassuolo e Napoli, ed un pareggio agguantato all’ultimo contro l’Empoli dell’ex granata Paolo Zanetti. Ma, oltre agli ultimi risultati non convincenti, i granata hanno un altro problema. I giocatori del Toro fanno un’enorme fatica a trovare la via del gol. Su questo aspetto sicuramente Juric starà lavorando senza sosta. Toccherà soprattutto a Pietro Pellegri e Antonio Sanabria risolvere questo problema e poi, nel caso in cui la questione gol non venisse risolta, molto probabilmente durante la sessione di calciomercato di gennaio il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati si fionderà alla ricerca di un attaccante. Però per il momento il Toro vuole e deve pensare al presente, per essere più precisi al derby della Mole di sabato pomeriggio. Rodriguez e compagni vorranno approfittare del fatto che si troveranno contro una Juve ferita e cercheranno in tutti i modi di regalarsi e regalare al popolo granata una gioia che avrebbe un gusto molto speciale.

Sanabria sa già come si fa gol ai bianconeri

Juric deve ancora decidere chi schierare in attacco contro la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Molto probabilmente tra Pellegri e Sanabria chi parte favorito è l’attaccante paraguiano perché sta dando più garanzie, dato che nel campionato in corso è riuscito già a segnare qualche gol, mentre Pellegri è ancora a quota 0 reti. In più il numero 9 granata sa già come si fa male alla Juve, essendo riuscito a mettere a segno una doppietta nel derby che si disputò il 3 aprile 2021 tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino. Quel match terminò 2-2. Sanabria proverà a ripetere la prestazione rimediata in quella sfida contro la Juve, sperando che il risultato finale possa essere però una bella vittoria.