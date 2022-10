A partita in corso o dall’inizio, è una soluzione in parte già vista – nel finale con l’Empoli – e che il Torino sta studiando al Filadelfia

Un Torino che possa sorprendere Allegri e la Juve: è quello che al Fila Juric sta studiando, a pochi giorni dal derby di sabato. Un modo per risolvere l’ormai noto problema del gol. creando ancora più occasioni e opportunità, potendo contare su più soluzioni. Come? Riuscendo a far coesistere tre trequartisti. Potrebbe essere il caso di Radonjic, Miranchuk e Vlasic se questo sistema fosse varato dal 1′. Un po’ quello che è successo quando domenica scorsa è entrato Karamoh e il Torino si è trovato contemporaneamente con l’ex Parma, con Vlasic e Radonjic (oltre a Pellegri). Così Sanabria, se toccherà come sembra a lui dal 1′, avrebbe alle sue spalle tre giocatori in grado di mandarlo davanti al portiere o di costruire in solitaria azioni pericolose.

Difesa a 3 o a 4: le soluzioni di Juric

Questo presupporrebbe un leggero adattamento del 3-4-2-1 prettamente “juriciano” ad una sorta di 4-2-3-1 con uno dei due terzini – potrebbe essere per esempio Singo o uno degli altri tre – che andrebbe poi a staccarsi quando la squadra attacca, col Toro che si ritroverebbe a difendere a tre, come al solito, ma ad avere una soluzione in più in attacco. Juric starà certamente studiando come poter mettere in difficoltà Allegri in una gara che per la Juve è delicatissima. E molto di quanto studiato al Fila potrebbe essere messo in atto in diversi momenti della gara, a seconda di come gli avversari scenderanno in campo. Juric sa cosa vuole fare: la missione di queste ultime 48 ore è farlo capire alla perfezione anche alla squadra.