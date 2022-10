Nel derby dello scorso anno Juric aveva disinnescato Vlahovic incollandogli addosso Bremer, ora pensa di fare lo stesso con Schuurs

Dusan Vlahovic, nell’ultimo derby giocato, era il giocatore della Juventus più temuto: era arrivato da poco alla Juventus ma aveva già segnato, in casa bianconera speravano potesse essere decisivo per le sorti della partita invece non ha mai visto il pallone. Merito dalla marcatura asfissiante di Gleison Bremer che, come aveva già fatto qualche settimane prima in Torino-Fiorentina, si è incollato al centravanti serbo riuscendo ad annullare. Per disinnescare il numero 9 avversario Juric ora non potrà contare sul difensore brasiliano ma sta studiando le contromisure.

Torino: Schuurs favorito su Buongiorno

Il candidato principale a doversi occupare della marcatura di Vlahovic è Perr Schuurs: il centrale olandese quando ha giocato ha sempre fornito ottime prestazione, dimostrando di essere un difensore tosto, difficile da superare e dotato anche di una buona tecnica quando è chiamato a far girare palla. L’alternativa è Alessandro Buongiorno, che è vero che nelle ultime partite giocate ha commessi gravi errori a livello difensivo, ma è un giocatore che nel derby può realmente trovare energie extra: la maglia del Toro la indossa da quando era un bambini e da anni è abituato a giocare contro la Juventus. Juric al Filadelfia sta provando entrambi i difensori ma sabato potrebbe confermare la fiducia a Schuurs, che anche contro l’Empoli è stato uno dei migliori in campo nel Torino.