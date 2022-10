Toro imbattuto con Ricci in campo: ma più che un porta fortuna, il centrocampista è essenziale per il gioco di Juric

Con lui in campo il Torino non ha mai perso. Non è solo una questione scaramantica, ovviamente, perché senza Samuel Ricci, fuori dal 1 settembre fino alla scorsa domenica (quando è rientrato a partita in corso), la squadra di Ricci ha perso qualità e geometrie. La mediana, numericamente – ma non solo – non all’altezza di quella dell’anno precedente, ha così fatto a meno di un giocatore che Juric ha atteso con impazienza. Prima del ko nel riscaldamento a Bergamo le vittorie con il Monza e la Cremonese e il pareggio con la Lazio, oltre alla sfida di Coppa Italia vinta sul Palermo. Da lì in avanti Ricci ha lavorato per tornare a disposizione il prima possibile.

Ricci pronto a tornare dal 1′

Lo staff medico ovviamente non ha forzato i tempi: per quel tipo di infortunio era necessario almeno un mese ed è quello che il calciatore ha impiegato prima di tornare. Con la sua ex squadra, l’Empoli, è entrato in campo nel secondo tempo, ma è per il derby che il classe 2001 sarà pronto a giocare dal 1′. Sarà piuttosto il suo partner ad entrare nel meccanismo di un ballottaggio che coinvolgerà Linetty e Lukic. Il polacco è stato titolare con Ricci nelle prime apparizioni (complice il caso Lukic) mentre l’ex capitano ha proprio “sfruttato” l’assenza del numero 28, tornando titolare a partire dalla partita contro l’Atalanta.