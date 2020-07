Juventus-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

Sabato alle ore 17.15, il Toro scenderà nuovamente in campo per il derby all’Allianz Stadium. Ecco dove vedere la sfida in tv e streaming

Dopo la sconfitta rimediata con la Lazio, il Torino di Moreno Longo cercherà di fare l’impresa in una delle partite più complicate ma allo stesso tempo più attese dell’anno: il derby della Mole. I granata scenderanno infatti in campo sabato 4 luglio alle ore 17.15 contro la Juventus di Sarri, che ha invece vinto contro il Genoa. La diretta del match si potrà vedere in TV su Sky: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) saranno i canali dove verrà trasmessa la partita. Per quanto riguarda invece lo streaming, il derby sarà disponibile su SkyGo e su NowTv.

