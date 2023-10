Juventus-Torino è anche Schuurs verso Bremer: sfida tra numeri 3 con il bianconero che ha tradito i colori granata

Poche ore al derby della Mole: i granata proveranno per la prima volta a fare l’impresa, ovvero a vincere dentro l’Allianz Stadium. Come sempre quando si parla di partite, ci sono sfide nelle sfide e una di queste è proprio quella tra Perr Schuurs e Gleison Bremer. Si tratta di un duello tra difensori con il numero 3 sulle spalle. Bremer nell’estate del 2022, ha tradito il Toro e i colori granata per andare alla Juve, così Cairo e Vagnati sono corsi ai ripari prendendo dall’Ajax Schuurs. L’erede di Bremer, che aveva fatto tanto bene con il Torino, non ha fatto rimpiangere il brasiliano nella sua prima stagione al Toro. Adesso i due si sfidano e con l’infortunio di Buongiorno, tutti e due al centro della difesa a 3.

La nuova stagione

Entrambi i giocatori, nelle prime 7 di campionato, sono sempre partiti titolari. Bremer ha disputato 7 partite e ha preso un cartellino giallo, Schuurs invece ha preso due gialli e ha fatto un gol. Un buon inizio di stagione per loro due, anche se il bianconero sembra essere sottotono. Schuurs è su buoni livelli, considerando anche il fatto che ha giocato sempre da braccetto destro, prima dell’infortunio di Buongiorno. Si è adattato ed è migliorato senza problemi anche in quella zona del campo, in assenza di Djidji.