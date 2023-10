Numeri disastrosi per Urbano Cairo nei derby, da quando è presidente del Toro: su 29 partite giocate, una sola vittoria e 23 sconfitte

Numeri che fanno arrabbiare, che deludono, ma che fanno anche riflettere. Da quando Urbano Cairo è presidente del Torino, i numeri nei derby sono disastrosi. Cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori, ma il risultato è sempre lo stesso: il Toro il derby non lo vince mai. Ormai sembra una maledizione, un loop infinito, dal quale nemmeno Ivan Juric è riuscito ad uscire in due anni e mezzo. Questi i numeri degli ultimi 29 derby del Torino: 23 sconfitte, 5 pareggi e 1 vittoria. Forse sono proprio i valori che mancano, quelli di un tempo, che ti facevano vivere la stracittadina in un modo diverso. Stessa città, due squadre, ma è una quella che ha fatto la storia, che è diventata leggenda. I giocatori, la società, tutti quanti, lo sanno? Perdere il derby, vedere i rivali di sempre vincere, sta diventando normalità, in un ambiente sempre più spaccato.

L’unica vittoria

L’unico che ha portato al trionfo i granata nel derby, è Gian Piero Ventura. Era il 27 aprile del 2015 e il Torino in casa batteva 2-1 la Juventus. Al gol di Pirlo, rispondevano i gol di Darmian e Quagliarella. Una gioia in mezzo a tante delusioni e qualche pareggio. Per affrontare questa partita, servirebbe forse un po’ di spensieratezza in più. Perché solo con quella, in mezzo al campo, si da il meglio di sé, sotto ogni aspetto. Ormai quello che è stato fatto, è stato fatto, bisogna guardare avanti. Sempre e comunque con la consapevolezza che, nonostante tutto, il Toro non morirà mai. La maglia granata però, e soprattutto i tifosi meritano di più di questo.