Nikola Vlasic è in forte dubbio per il Derby, e Yann Karamoh è in un periodo particolarmente positivo

Si avvicina il giorno del derby. In vista della sfida tra Torino e Juventus gli allenatori delle due squadre sono al lavoro per capire quali giocatori schierare. Sulla sponda granata Ivan Juric si dà da fare per capire come sistemare i suoi giocatori, uno dei dubbi è sulla trequarti. Nikola Vlasic infatti è in forte dubbio. Il numero 16 dei granata infatti è fermo ai box e questo potrebbe dare la possibilità a Yann Karamoh di giocare dal primo minuto contro la Juve. Il numero 7 del Torino è in buona condizione e lo ha dimostrato con le ultime prestazioni. Contro l’Udinese il trequartista granata è stato addirittura decisivo, segnando il gol decisivo che è valso i 3 punti. La partita contro la Juve sarà molto importante. Infatti i bianconeri dopo la penalizzazione sono in piena corsa per un posto in Europa e attualmente in classifica si trovano davanti al Toro ad un punto di distanza.

Dopo il gol contro la Fiorentina e quello contro l’Udinese Karamoh si prepara ad un posto da titolare contro la Juve

Karamoh in questa stagione ha segnato 2 reti, la prima in Coppa Italia contro la Fiorentina e il secondo in Serie A contro l’Udinese. Ora a causa dello stop di Vlasic e con Radonjic che ha perso minutaggio ed è sceso nelle gerarchie di Juric, Yann Karamoh sarà probabilmente schierato come titolare e avrà un’occasione importante per mettersi in mostra e convincere il tecnico di Spalato a concedergli sempre più minuti. Con il suo dribbling e le sue qualità fisiche il numero 7 dovrà cercare di mettere in difficoltà la difesa bianconera che fino ad oggi si è rivelata ben più che valida.