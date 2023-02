Intervista ad Alessandro Buongiorno a pochi giorni dal derby con la Juventus in programma martedì

Fresco di laurea, pronto per una stracittadina che Alessandro Buongiorno è ormai abituato a giocare da oltre quindici anni. “Sono contentissimo di essere diventato dottore, sono orgoglioso di quello che ho fatto finora. Inizierò a guardare per la magistrale il prossimo anno. Margherita, la mia fidanzata, mi è sempre stata vicino, ora è a lei che manca poco per laurearsi”, ha spiegato a Torino Channel. L’Università ma poi anche il campo: da tempo ormai il difensore classe ’99 è al centro del progetto del Toro di Juric e sta vivendo con i compagni l’avvicinamento alla sfida con la Juve: “Una settimana diversa, una settimana in cui cerchiamo di caricarci il più possibile, vogliamo arrivarci al meglio possibile”. Sull’atmosfera in città: “Ho incontrato dei tifosi, mi chiedono del derby, si raccomandano tutti… quindi si sente, assolutamente”. Sugli inizi al Toro: “Avevo 6-7 anni quando ho cominciato. Come è cambiato il modo di vivere il derby? Ovviamente erano partite diverse perché magari si giocava tanto per divertimento ma già lì sia in famiglia che personalmente lo sentivo tanto”.

La fascia da Capitano

Capitano del Toro, condivide la fascia con Rodriguez: “Io e lui abbiamo un ottimo rapporto, cerco di imparare da lui, dalla sua esperienza, siamo vicini di posto in spogliatoio, ci confrontiamo spesso”. Domenica al Fila le porte saranno aperte: “I tifosi spingono tantissimo, non vediamo l’ora sia domenica, abbiamo bisogno della spinta di tutti e speriamo sia pieno”.

Famiglia granata

Sulla pressione da parte di familiari e amici: “Molti amici tifano Toro fortunatamente, altri tifano Juve, la sento molto questa partita, in famiglia sono tutti granata, cercano di caricarmi e si raccomandano anche loro per la partita”. Amici che non rinunciano a comprarlo al Fantacalcio: “Sì, lo fanno, sono io che non riesco mai a comprare me stesso da 2-3 anni perché mi rialzano troppo all’asta”. Cosa serve per martedì: “Tutto”.