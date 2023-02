Il numero 32 granata al derby del girone di andata fu tra i migliori in campo e anche martedì vorrà portare a casa una prestazione positiva

Un giocatore che, nonostante il risultato, nel derby d’andata aveva rimediato una prestazione molto positiva è stato Vanja Milinkovic-Savic. Il numero 32 granata farà di tutto per cercare di replicare una prova simile a quella della partita d’andata contro la squadra guidata da Massimiliano Allegri però con un’unica grande, anzi grandissima differenza, ovvero il risultato finale. Se il portiere ex Standard Liegi dovesse riuscire a essere tra i protagonisti del derby della Mole di martedì sera per lui sarebbe un altro importantissimo passo in avanti nel percorso di crescita che sta portando avanti.

Milinkovic-Savic: il miracolo su un tiro di Vlahovic compiuto all’andata

Lo scorso ottobre nel derby d’andata il portiere granata al 34’ minuto del primo tempo ha compiuto un mezzo miracolo su un tiro di Dusan Vlahovic. In quell’occasione il numero 32 del Toro era stato molto bravo ad allargare la mano e a togliere dalla porta un pallone che sarebbe sicuramente finito in rete. Ma non finì lì, l’azione proseguì e il serbo classe 1997 fu protagonista di altre due ottime parate raccogliendo così una pioggia di applausi dai propri tifosi. Milinkovic-Savic fu invece incolpevole sul gol segnato proprio da Vlahovic sul finale della partita. Il duello tra i due connazionali è pronto a ripetersi. Questa volta però a volerlo vincere vorrà essere il portiere serbo, anche perché il Toro vuole continuare a rimanere aggrappato alle zone alte della classifica con l’obiettivo di arrivare a fine stagione almeno al settimo posto, che potrebbe significare Europa.