Lo svizzero contro la Cremonese è tornato a giocare in difesa ma nel derby della Mole potrebbe ritornare ad agire sulla fascia

Al derby il Torino ci sta arrivando con i cerotti e defezioni in tutti i ruoli. Sulla fascia sinistra, per esempio, mancherà ancora Valentino Lazaro e per sostituirlo contro la Juventus, Ivan Juric sta pensando a Ricardo Rodriguez. In quella posizione è già stato impiegato contro il Milan a San Siro, sia in Coppa Italia che in campionato, ma anche in altre occasioni a partita in corso (come contro la Salernitana). Comunque, al di là di dove verrà schierato, Rodriguez non vorrà fare brutte figure e non solo perché si parla di un derby, ma soprattutto perché il difensore svizzero sa benissimo di essere un punto di riferimento importante per Juric, dato che sta facendo una stagione davvero importante.

Vojvoda sta deludendo

Chi invece non sta convincendo per niente Juric e in questa stagione ha avuto diversi alti e bassi è Mergim Vojvoda. Il giocatore è reduce da una prestazione molto deludente rimediata nel match contro la squadra allenata da Davide Ballardini. Infatti, il numero 27 del Toro si è dimostrato troppo timido, commettendo anche diversi errori in fase di marcatura, mentre in situazioni nelle quali avrebbe dovuto provare il tiro inspiegabilmente ha fatto altre scelte. Dunque è proprio per il fatto che Vojvoda abbia deluso contro i lombardi che il tecnico granata sta pensando di schierare Rodriguez sulla fascia. L’allenatore croato avrà ancora un po’ di tempo a disposizione per decidere se schierare a sinistra Rodriguez o Vojvoda, sapendo benissimo che non potrà sbagliare scelta.